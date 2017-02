- Stan zdrowia pani premier jest stabilny, wszystko jest pod kontrolą, na szczęście nic poważnego pani premier się nie stało - powiedział Bochenek.

Rzecznik rządu poinformował, że premier przez najbliższy czas pozostanie pod obserwacją lekarzy.

Jak podkreślił, Beata Szydło może wypełniać swoje funkcje i realizować obowiązki szefowej rządu.

- Wszelkie okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło w Oświęcimiu w tym momencie przez właściwe służby są wyjaśniane, są badane - zapewnił rzecznik rządu.

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 18.30 w Oświęcimiu. Rządowa kolumna trzech samochodów na sygnale uprzywilejowania, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu. W sobotę kierowca seicento usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Przyznał się do winy – poinformował rzecznik małopolskiej policji.