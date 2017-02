- To jest w ciągu roku trzeci poważny wypadek najważniejszych osób w państwie - mówił na sobotnim briefingu przed Sejmem przewodniczący klubu parlamentarnego PO. W jego ocenie jest to "efekt absolutnie błędnej, doprowadzającej do ruiny polityki prowadzonej" przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka w Biurze Ochrony Rządu.

Zdaniem szefa klubu PO minister spraw wewnętrznych "rozmontował BOR, zwalniając fachowców, którzy do tej pory strzegli bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie". - Mariusz Błaszczak jest indywidualnie, osobiście odpowiedzialny za to, co dzieje się z ochroną najważniejszych osób w państwie - ocenił Neumann.

Wyraził nadzieję, że zanim premier opuści szpital, szef MSWiA "Mariusz Błaszczak zachowa się honorowo i poda się do dymisji".

Neumann zapowiedział, że PO wystąpi z wnioskiem o zwołanie w trybie pilnym wspólnego posiedzenia sejmowych komisji: spraw wewnętrznych, administracji oraz obrony narodowej. Mają one wyjaśnić okoliczności wypadków drogowych: z udziałem premier w Oświęcimiu oraz szefa MON Antoniego Macierewicza, do którego doszło pod koniec stycznia pod Toruniem.

PO wystąpi też do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wszystkich zmian i przestrzegania procedur w BOR w ostatnim roku - poinformował szef klubu PO.

W piątek w Oświęcimiu doszło do wypadku kolumny samochodowej z udziałem auta, którym jechała premier Beata Szydło. Według rzecznika rządu Rafała Bochenka stan szefowej rządu jest stabilny, nic poważnego się nie stało, może ona wypełniać swoje funkcje i realizować obowiązki.