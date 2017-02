Marcin Kierwiński wystosował do ministra Mariusza Błaszczaka interpelację poselską. Jak wynika z treści pisma, które poseł PO opublikował na Twitterze, chce on się dowiedzieć, czym było spowodowane międzylądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, transportującego premier Beatę Szydło z oświęcimskiego szpitala do placówki medycznej w Warszawie.

Pyta też, czy na "miejscu lądowania śmigłowca LPR zapewniona była ochrona BOR" oraz "czy miejsce to zostało dokładnie sprawdzone przez BOR przed pojawieniem się śmigłowca na pokładzie z Premierem Rządu RP".

Kierwiński chce się także dowiedzieć od szefa MSWiA, czy to prawda, że podczas przelotu "Pani Premier pozbawiona została ochrony BOR" oraz "czy taka decyzja była konieczna" i co na temat takiego przelotu mówi instrukcja HEAD.

