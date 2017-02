- Powiedział do mnie tak: przecież pan jest inteligentnym człowiekiem, pan sobie zdaje sprawę w sposób oczywisty, że zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne. Te słowa głęboko zapadły mi w pamięć – mówi gen. Piotr Pytel w "Kropce nad i" w TVN24. I od razu dodaje: - Mogłem wywnioskować, że minister Macierewicz sam nawet nie wierzy w zamach, dlatego być może ma do tego takie chłodne i cyniczne podejście.

Były szef SKW uważa przy tym, że Antoni Macierewicz ma – jak mówi – "szczególną osobowość". W praktyce ma to oznaczać, że "jeśli czegoś naprawdę chce, to tego chce".

- Niezależnie od tego, jakie są przeszkody, wymusza rozwiązanie w sposób nieznoszący sprzeciwu. To często się kłóci z procedurami, zdrowym rozsądkiem – tłumaczy gen. Piotr Pytel.