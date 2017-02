Pani premier Szydło jest w bardzo dobrej formie - powiedział prof. Piotr Gliński pytany we wtorek na konferencji prasowej o najnowsze informacje na temat stanu zdrowia szefowej rządu. Premier przebywa w szpitalu w związku z wypadkiem samochodowym, do którego doszło w piątek w Oświęcimiu; na wtorkowym posiedzeniu rządu zastępował ją wicepremier Gliński.

Pytany, czy sprawa wypadku z udziałem premier była omawiana na posiedzeniu rządu, Gliński powiedział: Na Radzie Ministrów nie odnosiliśmy się dzisiaj do tego wydarzenia (wypadku), są odpowiednie służby, instytucje. Państwo doskonale funkcjonuje, mówię o instytucji polskiego państwa, nie ma powodu, żeby robić nadmiernych sensacji z wydarzenia, które oczywiście było smutne, ale na szczęście jego skutki nie były aż tak poważne, żeby w jakikolwiek sposób zachwiały funkcjonowaniem polskiego państwa.

Jak ocenił, trzeba podchodzić do tego wydarzenia ze spokojem. Pani premier dalej wykonuje swoje obowiązki, a w zakresie tych działań, których w tej chwili nie może podjąć wydaje upoważnienia - powiedział wicepremier.

Gliński pytany, czy za tydzień Szydło będzie uczestniczyła w posiedzeniu Rady Ministrów odpowiedział: Nie mogę tego gwarantować, ale myślę, że tak. O tym będą decydowali lekarze, pani premier przechodzi rehabilitacje po wypadku komunikacyjnym. Ktokolwiek ma z państwa takie doświadczenie to wie, że to (pobyt w szpitalu) kilka dni musi potrwać, żeby człowiek wrócił do normalnego funkcjonowania w sensie fizycznym.

Z miejsca, w którym się w tej chwili znajduje pod świetną opieką, pani premier może podejmować decyzje, kierować, komunikować się z nami, my wszyscy się komunikujemy z panią premier, więc spełnia swoje obowiązki, podejdźmy do tego spokojnie, myślę, że to jest kwestia kilku dni - powiedział Gliński.