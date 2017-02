PiS jest werbalnie - i pewnie subiektywnie - antyrosyjski. Ale osłabiając Polskę od środka i na zewnątrz jest obiektywnie prorosyjski. — Leszek Balcerowicz (@LBalcerowicz) 7 lutego 2017

Leszek Balcerowicz był pytany m.in. o ten wpis na Twitterze. Co miał na myśli?



Trzeba rozróżniać chęci. Ja nie wiem, co jest w głowach pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, a tym bardziej nie wiem, co może być w głowie Macierewicza, ale obserwuję rezultaty i wiem, że rezultaty są straszne. Jak na razie w Polsce tego nie widać jeszcze wyraźnie, ale tendencje, jeżeli ta zła polityka będzie się utrzymywać, będą coraz gorsze. A na świecie my się staliśmy jako Polska pośmiewiskiem - powiedział gość "Kropki nad i" w TVN24.

Każdy kraj, nawet Stany Zjednoczone, a tym bardziej Polska, musi mieć jakąś zdolność koalicyjną, musi mieć sojuszników, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Trzeba się dogadywać, żeby bronić interesów - podkreślił Balcerowicz.

Jego zdaniem nasz kraj stracił poważnych sojuszników w Europie i dlatego "rząd nie będzie mógł bronić" interesów Polski.