Morawiecki o prawie

Ten wywiad wicepremier Mateusz Morawiecki długo będzie pamiętać. Dziennikarz niemieckiej stacji Deutsche Welle przyparł go do muru pytaniami o przestrzeganie prawa w Polsce i politykę PiS. W rozmowie padło nie tylko stwierdzenie, że "prawo nie jest najważniejsze", ale również porównania do nazistowskich Niemczech.

Oczywiście. Oczywiście, że prawo nie jest najważniejsze. Jest życie ludzi, bezpieczeństwo – zaczął wyliczać wicepremier i minister rozwoju.

Kaczyński o lotniskach

W Polsce powinno powstać centralnie zlokalizowane, duże lotnisko zapewniające połączenia z całym światem - uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Bo Polska nie powinna być prowincją" - mówił w piątek na antenie publicznego Radia Białystok.

Tu jest takie pytanie: czy w kraju, który ma co prawda dość znaczną powierzchnię, ale taki dosyć okrągły kształt, jest sens budowania dużej ilości lokalnych lotnisk? Czy nie lepiej w tej chwili mieć takie potężne lotnisko międzynarodowe, światowe, gdzieś niedaleko Warszawy? Ja nie ukrywam, że wypowiadam się za tą drugą ewentualnością, bo Polska nie może być prowincją - mówił Kaczyński.

Kaczyński o opozycji totalnej

W Polsce jest wielki problem braku dyscypliny w aparacie państwowym; on dotyczy wszystkich służb, mundurowych i niemundurowych, także BOR-u - mówił w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że jeśli chodzi o wypadek premier Beaty Szydło "mieliśmy do czynienia z sytuacja przypadkową".

W gruncie rzeczy jest to jedno, wielkie polityczne awanturnictwo

Bp Bronakowski o alkoholu

Nadużywanie alkoholu w Polsce jest przerażające, to grozi nam wielką narodową katastrofą. Zupełnie niezrozumiały jest fakt reklamy czwartego pod względem siły działania narkotyku, jakim jest alkohol. Skandalem jest jego tak wielka dostępność fizyczna i ekonomiczna - powiedział bp Tadeusz Bronakowski.

Polacy coraz bardziej stają się wyznawcami proalkoholowej mentalności. Polska niestety staje się coraz bardziej "browarna" niż "solidarna" - dodał.

Macierewicz o Misiewiczu

W czasie narady ministrów obrony NATO Antoni Macierewicz był pytany o Bartłomieja Misiewicza, któremu żołnierze oddają honory wojskowe. Minister nie chciał tego komentować.

Nie było tu dziś pana Misiewicza. Jego sprawa nie ma żadnego wpływu na przyszłość NATO - oświadczył dziennikarzom w Brukseli.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Polityczny blef czy rzeczywista groźba? Jarosław Kaczyński znalazł sposób na zablokowanie reelekcji Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej – pisze „Financial Times”. Według informacji brytyjskiego dziennika, prezes PiS miał w trakcie rozmowy z niemiecką kanclerz wyjaśnić swoje wątpliwości wobec poparcia kandydatury byłego polskiego premiera na kolejną kadencję na unijnym stanowisku. Powołując się na informacje z kilku źródeł, miedzy innymi dyplomatycznych, „Financial Times” pisze, że Jarosław Kaczyński oświadczył Angeli Merkel, iż polski wymiar sprawiedliwości może wydać za Donaldem Tuskiem ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania.

I ładnie to tak na Polaka Niemcom donosić?:) - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej.

Dziewulski o wypadku premier Szydło

Czarna seria wypadków samochodowych nękających obecnych rządzących to efekt zaniedbań i sieci powiązań ciągnących się przynajmniej od końca lat 90. - przyznaje w rozmowie z dziennik.pl Jerzy Dziewulski. Były antyterrorysta i szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przekonuje, że kumulacja nastąpiła za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co jednak nie było winą samego Kaczyńskiego.

Oczywiście, że między tymi incydentami są analogie - to, co się dzieje teraz, to tupolewizm na czterech kołach. Ale nie składam tego tylko i wyłącznie na karb PiS, to byłby błąd

