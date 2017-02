Lot wojskowym samolotem w ramach powrotu do domu jest naruszeniem procedur – komentuje były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, przypominając, że kilka samolotów CASA jest wytypowanych do lotów HEAD (czyli do transportu najważniejszych osób w państwie), ale „w związku z wykonywaniem zadań służbowych, a nie jako taksówka podniebna dla polityka” – podkreśla poseł PO.

Tymczasem premier 10 lutego, czyli w dniu, kiedy miała wypadek drogowy w Oświęcimiu, przyleciała na lotnisko Kraków-Balice na pokładzie transportowej wojskowej CASY, a następnie przesiadła się do audi Biura Ochrony Rządu.

Premier w ten sposób podróżuje co tydzień do domu – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina, że w 2011 roku przez media przetoczyła się burza, kiedy wyszło na jaw, że ówczesny premier Donald Tusk w ciągu czterech lat wylatał około 6 milionów złotych, podróżując rządowym samolotem w piątki do rodzinnego domu w Sopocie. Krytykowany Tusk przesiadł się do limuzyny BOR i zaczął korzystać z lotów rejsowych, jako zwykły pasażer.

W przypadku Beaty Szydło przeloty wojskową CASĄ finansuje MON.