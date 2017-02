Wyście blokowali Sejm, postępowaliście jak Samoobrona. Kiedy to robiła Samoobrona, to nie mieliście żadnych wątpliwości, że trzeba użyć siły, myśmy siły nie użyli, chociaż były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć - powiedział Kaczyński podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o odwołaniem Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Zadeklarował też, że PiS nie użyje siły.

Na uwagę za sali, że politycy PiS są "ludzkimi panami", Kaczyński powiedział: - Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych.

Marek Kuchciński i Jarosław Kaczyński podają sobie dłonie / Polska Agencja Prasowa / Radek Pietruszka

Kaczyński apelował do polityków PO, aby wyzwolili się z "fałszywej świadomości, która zakłóca odbieranie najbardziej elementarnych faktów". Przekonywał, że 16 grudnia politycy PO złamali regulamin Sejmu, konstytucję i Kodeks karny.

Zdaniem prezesa PiS, zarzuty Platformy wobec marszałka Kuchcińskiego "warto by zbadać z punktu widzenia, co najmniej psychologii".