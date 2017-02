Informacja o zmianach na stanowiskach dowódczych i kierowniczych w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym RSZ, dowództwach komponentów lądowego, powietrznego, morskiego i specjalnego, w Żandarmerii Wojskowej, dywizjach, brygadach oraz na uczelniach wojskowych to temat zamkniętego posiedzenia sejmowej komisji obrony.

W związku z posiedzeniem komisji Centrum Operacyjne MON wydało komunikat z informacją o zmianach organizacyjno-kadrowych. Poinformowało, że nastąpił wzrost liczby żołnierzy z 96 tys. w roku 2015 do 106 tys. w roku 2017.

"Powstrzymano falę odejść z armii oficerów i szeregowych. Poprzednie kierownictwo MON prowadziło politykę zmniejszania liczebności polskiej armii. O ile w roku 2015 odeszło o 528 więcej żołnierzy niż planowano (planowano 4000, odeszło 4528), to w roku 2016 odeszło o 656 mniej niż było zaplanowane (zakładano odejście 5500, a odeszło 4844)" – poinformowała Katarzyna Jakubowska z Oddziału mediów CO MON.

Jak podał resort, wzrosła liczba oficerów kształconych na wyższych uczelniach, z 490 w roku 2015 do 906 w roku 2017. Awansowano ponad 27 tys. szeregowych, podoficerów i oficerów w tym 25 generałów.

"Równocześnie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przeprowadził szeroką wymianę kadr na najwyższych stanowiskach w jednostkach operacyjnych, każdorazowo zastępując oficerów dobranych przez Platformę Obywatelską oficerami o dużym doświadczeniu bojowym w Iraku i Afganistanie i przeszkolonych we współpracy z wojskami NATO" – napisano.

Według podsumowań MON "w Sztabie Generalnym zmiany objęły 90 proc. stanowisk dowódczych, a w Dowództwie Generalnym 82 procent". Ministerstwo przypomniało nominacje nowego szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszka Surawskiego, dowódcy generalnego gen. dyw. Jarosława Miki, dowódcy operacyjnego gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukuły.

Środowe posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek PO. We wtorek nie było ono zapowiadane jako zamknięte. Posłowie Platformy, wśród nich były wiceszef MON Czesław Mroczek, Cezary Tomczyk, Paweł Suski, Cezary Grabarczyk i Joanna Kluzik-Rostkowska wyrazili w środę oburzenie decyzją o zamknięciu posiedzenia komisji, którą - jak mówili - podjął szef komisji Michał Jach z PiS. Wskazywali, że przewodniczący nie miał do tego prawa, ponieważ decyzję o utajnieniu posiedzenia może podjąć jedynie cała komisja.

Według polityków PO zamknięcie obrad komisji dla mediów i innych osób spoza komisji może świadczyć o tym, że minister Macierewicz nie chce przekazać opinii publicznej informacji na temat sytuacji w wojsku. - Niezależnie od tego, że Antoni Macierewicz się boi i nie chce posłom i opinii publicznej przekazać powodów swojego szkodliwego działania, to i tak w kolejnych dniach będzie musiał Polakom odpowiedzieć, dlaczego z wojska polskiego odeszli prawie wszyscy dowódcy, którzy byli przygotowani, przeszli poprzez stanowiska w kraju, wykonywali zadania z sukcesem w misjach poza granicami kraju, zdobyli autorytet w NATO - powiedział Mroczek.

W ostatnim czasie ze stanowiska i z wojska odszedł po kilku miesiącach pełnienia funkcji szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł; w trakcie kadencji ze stanowiska dowódcy generalnego zrezygnował gen. broni Mirosław Różański. Do rezerwy kadrowej został przeniesiony inspektor wojsk specjalnych gen. dyw. Piotr Patalong, ze stanowiska odszedł także m. in. inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. Tomasz Drewniak, komendant Akademii Obrony NATO w Rzymie gen. dyw. Janusz Bojarski został odwołany do kraju, do rezerwy kadrowej został przeniesiony także szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adam Duda.

W listopadzie szef MON wręczył nominacje na wysokie stanowiska 57 oficerom. To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat – mówił wtedy Macierewicz. Kolejnych 36 nominacji na wysokie stanowiska służbowe minister wręczył na początku grudnia.

Klub PO zapowiedział, że wystąpi o informację rządu w Sejmie na temat serii odejść z wojska. Platforma chce, by Rada Ministrów udzieliła jej na następnym posiedzeniu Sejmu - 8-10 marca.