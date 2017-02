Chodzi o artykuł 6, punkt 1 nowelizowanej ustawy, który w swoim dosłownym brzmieniu informuje, iż:

Mandat członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów, wygasa po upływie 30 dni od wejścia w życie ustawy.

Problem w tym, że przywoływany w projekcie artykuł ustawy zasadniczej dość precyzyjnie określa czas trwania kadencji członków KRS i nie dopuszcza możliwości jej skrócenia.

Art. 187, punkt 3 Konstytucji RP:

Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

Projekt ustawy do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Dariusza Zawistowskiego, przesłał z upoważnienia ministra sprawiedliwości podsekretarz stanu Marcin Warchoł. Jak zaznacza w liście datowanym na 22 lutego 2017 roku, jest to „nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw”. Wiceminister Warchoł prosi o zapoznanie się z projektem i odpowiedź w terminie do 1 marca.

Krajowa Rada Sądownictwa jednak już wcześniej zwracała uwagę ministerstwu między innymi na wspominany zapis.