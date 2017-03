W środę obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ministerstwo Obrony Narodowej uczciło w środę wysiłek zbrojny polskiego podziemia antykomunistycznego Apelem Pamięci i ceremonią wręczenia aktów mianowań Żołnierzy Wyklętych na wyższe stopnie wojskowe. Weterani otrzymali również odznaki honorowe i medale pamiątkowe "Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego".

Są ludzie, którzy całe życie poświecili walce o niepodległość, wtedy gdy okupanci rzucali na nich najgorsze wyzwiska, wtedy gdy w radio, w telewizji, w prasie można było wyczytać, że to mordercy, +zaplute karły reakcji+, ludzie bez czci i honoru, wariaci - podkreślił szef MON.

"Ludzie, którzy myślą, że kiedyś może być Polska niepodległa, a przecież jest tylko Polska komunistyczna, że kiedyś może być częścią wolnego świata, a przecież jest tylko obóz sowiecki, ale oni byli nieugięci, ale oni byli niezłomni" - dodał.

Jak mówił Antoni Macierewicz, dlatego dzisiaj możemy tutaj być i dlatego dzisiaj możemy odbudowywać niepodległość Polski, dlatego dzisiaj możemy odbudowywać Wojsko Polskie, dlatego dzisiaj mogą powstawać nowe formacje w tym wojsko, tak żebyśmy nigdy nie musieli przeżywać hańby porażki, goryczy nowej okupacji, dramatu niszczenia niepodległego państwa polskiego - zaznaczył Macierewicz.

Szef resortu obrony, zwracając się do Żołnierzy Wyklętych, powiedział: Nie ma słów uznania, nie takich nagród, które by to, co zrobiliście w sposób właściwy, w sposób godny, w sposób satysfakcjonujący mogło zrealizować.