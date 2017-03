Partia rządząca odnotowała trzypunktowy spadek w porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca. Platforma Obywatelska uzyskała od styczniowego badania trzypunktowy wzrost. Na trzecim miejscu uplasowały się ex aequo dwa ugrupowania: Nowoczesna i Kukiz’15 z poparciem na poziomie 8 proc. W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca notowania Kukiz’15 spadły o 4 pkt. proc., natomiast Nowoczesnej utrzymały się na podobnym poziomie.

Poparcie dla pozostałych partii nie uległo znaczącej zmianie. Nieco poniżej progu wyborczego znalazłyby się PSL i SLD, które w tym miesiącu osiągnęły wynik na poziomie 3 proc. Partia Razem, partia Wolność (dawniej KORWiN) oraz Twój Ruch w lutym osiągnęły poparcie na poziomie 1 proc.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 20 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu udzieliliby poparcia. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł w porównaniu do poprzedniego miesiącu aż dwukrotnie.

Jedna czwarta badanych (26 proc.) zdecydowanie, a prawie dwie piąte (39 proc.) z wahaniem potwierdziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. Wśród pozostałych – 13 proc. osób mówiło, że raczej by nie poszły, a kolejne 13 proc. zadeklarowało, że na pewno by nie poszły do wyborów. Co jedenasty Polak (9 proc.) wahałby się, czy iść, czy nie iść głosować.

W porównaniu z badaniem sprzed miesiąca, w lutym zaobserwowano zmiany w postawach Polaków wobec uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Zmiany te oznaczają powrót do tendencji utrzymujących się przez kilka ostatnich miesięcy (od kwietnia 2016 r., z wyłączeniem stycznia 2017 roku). Odsetek zdecydowanych, by uczestniczyć w wyborach, spadł o 9 pkt. proc., podczas gdy odsetek osób, które raczej wzięłyby udziału w głosowaniu wzrósł o 12 pkt. proc.

Badanie przeprowadzono 17–22 lutego 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.