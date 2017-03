- W mojej ocenie i w ocenie sędziów Sądu Najwyższego, którzy brali udział w tym głosowaniu, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości wyboru i prawidłowości wskazania i prawidłowości powołania na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego pani sędzi Małgorzaty Gersdorf - powiedział dziennikarzom Laskowski.

Przypomniał, że ustawa o SN obowiązuje od 2002 r. Jak mówił Laskowski wynika z niej, że Zgromadzenie Ogólne sędziów SN dokonuje wyboru dwóch kandydatów na stanowisko I prezesa SN i przedstawia te kandydatury prezydentowi. Dodał, że taki sam zapis znalazł się w regulaminie SN opublikowanym w Monitorze Polskim i wydanym na podstawie ustawy o SN. - Na podstawie tego regulaminu i tej ustawy wydany został nasz regulamin (...), co do szczegółowego trybu przeprowadzenie wyboru tych kandydatów - powiedział rzecznik SN.

W czwartek poseł PiS Arkadiusz Mularczyk poinformował, ze grupa 50 parlamentarzystów tej partii wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów, na podstawie których na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została powołana Małgorzata Gersdorf. Według Mularczyka istnieją poważne wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją, chodzi o procedurę wyboru I prezesa SN przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, a także sam akt przedstawienia kandydatów na prezydentowi.