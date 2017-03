Słowa Jarosława Kaczyńskiego o starającym się o reelekcję Donaldzie Tusku padły w wywiadzie, zapowiedzianym przez „Gazetę Polską”.

W najbliższym numerze Gazety Polskiej, Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku: "Jest niemieckim kandydatem" #NowaGazetaPolska #GazetaPolska pic.twitter.com/ESTuCatg1r — Gazeta Polska (@GPtygodnik) 4 marca 2017

MSZ poinformowało w sobotę, że rząd polski proponuje kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego, który od 2004 r. był europosłem PO (w sobotę decyzję o wykluczeniu go z ugrupowania podjął zarząd Platformy), a wcześniej pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego tej partii, na szefa Rady Europejskiej.

Z końcem maja mija pierwsza, 2,5-letnia kadencja Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Podczas nieformalnego szczytu przywódców UE na Malcie b. premier zadeklarował, że jest gotów kontynuować swoją pracę na tym stanowisku. We wtorek Europejska Partia Ludowa (EPL), skupiająca centroprawicowe ugrupowania z krajów Europy, potwierdziła poparcie dla jego kandydatury.

Na szczycie UE 9-10 marca przywódcy mają zdecydować, czy Tusk będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady przez kolejną kadencję. Wybór przewodniczącego Rady Europejskiej nie wymaga jednomyślności krajów członkowskich UE. Do momentu przedstawienia przez Polskę kandydatury Saryusz-Wolskiego Tusk był on jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko.

Obecny przewodniczący Rady Europejskiej objął swoje stanowisko 1 grudnia 2014 r. Wcześniej funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej sprawował Belg Herman Van Rompuy.