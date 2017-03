Projekt nowelizacji resort kultury przesłał do konsultacji społecznych i międzyresortowych w poniedziałek.

Podczas środowej konferencji prasowej, na której prezentowano projekt Gliński poinformował, że do projektu zostanie wniesiona autopoprawka.

Jest tam pewne nieporozumienie, to moja wina; tam jest zapisane vacatio legis sześciomiesięczne. My przewidujemy, że będzie ono nieznacznie krótsze, myślę że może to być 1,5-2 miesiące. Tak aby ta mała ustawa abonamentową mogła jak najszybciej wejść w życie - wskazał wicepremier.

Gliński dodał, że nowe regulacje mogłyby najwcześniej wejść w życie w czerwcu.