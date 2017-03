Posłowie opozycji po tym gdy Sejm miał przystąpić do wieczornych głosowań domagali się przerwy obradach. Nowoczesna apelowała, by zaczekać na powrót z Brukseli premier Beaty Szydło, PO - aby Sejm pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru na szefa Rady Europejskiej. Wniosek przeciwny zgłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru złożył wniosek o przerwę w obradach do czasu powrotu do Polski z Brukseli premier Beaty Szydło i "złożenia przez rząd honorowej dymisji". - Zostaliście bez sojuszy - mówił Petru do polityków PiS.

Nawiązując do wyboru Tuska na szefa Rady Europejskiej zauważył, że nawet "najbliższy sojusznik" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego premier Węgier Viktor Orban zostawił go samego. - Jedyny kraj, który jest zadowolony z tego, co Polska zrobiła to Rosja Putina - oświadczył Petru.

Kaczyński zgłosił sprzeciw wobec wniosku Petru. Kiedy wchodził na sejmową mównicę część posłów wstała, zaczęła klaskać i skandować: "Donald Tusk"; część skandowała: "Jarosław!". "Polska, Polska" - odpowiedział prezes PiS.

- Swego czasu, już dość dawno temu, ale moje pokolenie świetnie to pamięta, prezydent de Gaulle używał takiego określenia: "partia zewnętrzna". Mówił to o ludziach, którzy byli otumanieni szaleńczą i zbrodniczą ideą, ale w coś wierzyli. A wy nie wierzycie w nic, poza waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną, wy kompromitujecie Polskę, jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze - powiedział Kaczyński zwracając się do posłów PO.

Wystąpieniu Kaczyńskiego towarzyszyły okrzyki: "Donald Tusk!". Po zejściu z mównicy posłowie PiS wstali z miejsc i zaczęli skandować: "Polska!"

Jacek Protasiewicz (UED) chciał przerwy i zwołania Konwentu Seniorów, by przygotować gratulacje dla Tuska. Sam - jak powiedział - w imieniu milionów Polaków i także połowy Sejmu składa "gratulacje dla wybitnego polskiego polityka, wybitnego Europejczyka Donalda Tuska w związku z dzisiejszą historyczną decyzją 27 państw, członków UE".

Także wobec tego wniosku sprzeciw zgłosił prezes PiS. - Wszystko da się powiedzieć o Donaldzie Tusku, tylko nie to, że jest reprezentantem Polski - argumentował Kaczyński.

Również szef klubu PO Sławomir Neumann wyszedł z propozycją, by cały Sejm pogratulował Donaldowi Tuskowi ponownego wyboru na szefa Rady Europejskiej i podziękował państwom UE, które go poparły. Neumann przypomniał, że w 2014 roku, kiedy Tusk został po raz pierwszy wybrany na szefa Rady Europejskiej cały Sejm, łącznie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, gratulował ówczesnemu polskiemu premierowi "objęcia najważniejszej funkcji w Europie".

- Chciałbym, żeby dzisiaj Sejm, razem wszyscy, w imieniu całej Polski, mogli pogratulować Polakowi objęcia tej zaszczytnej funkcji - Polakowi, który ma prawo nosić biało-czerwoną flagę tak, jak pan, panie prezesie - zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. Nawiązał do jego wcześniejszych słów z konferencji prasowej, że "Donald Tusk nie będzie już w tej chwili mógł funkcjonować z biało-czerwoną flagą". Neumann podkreślił, że Tusk jako szef Rady Europejskiej bronił interesów Polski i naszego regionu.

Szef klubu PiS wicemarszałek Ryszard Terlecki przypomniał, że 2,5 roku temu w Sejmie oklaskiwano wybór Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jako kandydata Polski. Ale, jak podkreślił, "przez te 2,5 roku mieliśmy do czynienia z wieloma działaniami, które były sprzeczne z interesem Polski". Zaznaczył, że Tusk "od dziś nie jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej".

Głos w sporze zabrał lider PO Grzegorz Schetyna. - To jest wielki dzień dla Polski. Wygraliśmy, panie prezesie Kaczyński. Polska wygrała, więc nie kompromitujcie się, bo to jest wstyd - powiedział Schetyna zwracając się do ław polityków PiS. - Polska dzisiaj wygrała. Wy przegraliście. Przegrał PiS. Musicie z tym żyć - oświadczył Schetyna. Jego wystąpienie zostało przyjęte okrzykiem posłów PO: "Polska".

Odpowiedział mu Jarosław Kaczyński. - Panie prezesie, panie marszałku, gratuluję Panu. Pan wygrał, ale Polska przegrała - mówił zwracając się do Schetyny.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przeprowadził łączne głosowanie nad wnioskami o przerwę: za było 164 posłów, 257 było przeciw, 7 - wstrzymało się od głosu.

Przywódcy państw UE ponownie wybrali w czwartek Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła w głosowaniu na szczycie UE w Brukseli. Według unijnych źródeł przeciwko Tuskowi wypowiedział się tylko polski rząd.