Ujazdowski w ostrych słowach skrytykował działania rządu dotyczące wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej. - Ta operacja nie ma żadnego uzasadnienia w kategoriach państwowych. Inni to wykonali, niezgrabnie, ale to inna sprawa. To była czysta demonstracja na użytek gry wewnętrznej, czysta rozróba, która nie ma nic wspólnego z ambicją narodową, ambicją wpływania na UE, kontynuowanie tej linii. Zaostrzanie jej doprowadzi do tego, że układ 1:27 będzie układem stałym – mówił były polityk PiS w TVN24.