We wtorek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mianował generała brygady Wojciecha Marchwicę dowódcą komponentu Wojsk Specjalnych, a pułkownika Mariusza Pawluka - dowódcą Jednostki Wojskowej GROM. Tego samego dnia dotychczasowy szef DKWS generał brygady Jerzy Gut postanowił odejść z wojska.

Zdaniem Siemoniaka, który był gościem audycji w radiu Tok FM, w warunkach amerykańskich nagłe rezygnacje i dymisje są rzadkością, z kolei wojskowi "dokładnie wiedzą, jakie są ich ścieżki karier i z dużym wyprzedzeniem wiedzą, jakie stanowiska obejmą".

Dziś w polskiej armii jest chaos, niepewność, nie wiadomo, kto odejdzie za dwa dni, z jakiego powodu, co się zdarzy za tydzień. Więc mamy przypadkowość i demolowanie armii trwa, bo inni widzą, co się dzieje z ich dowódcami, i tak naprawdę jest to kompletna destrukcja - skomentował poseł PO.