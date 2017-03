Szczerski pytany w TVP1, czy przygotowywane jest spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą, podkreślił, że prezydent w trakcie poprzedniej kadencji Tuska był z wizytą w Brukseli.

Dzisiaj liczymy na to, że pan przewodniczący Tusk wyrazi wolę spotkania w Polsce z polskimi władzami, bo tego bardzo brakowało w czasie całego tego okresu odkąd zaczął przygotować się do kandydowania (na szefa rady na kolejną kadencję) - powiedział prezydencki minister.

Na pytanie, kto powinien pierwszy wyjść z inicjatywą spotkania, Szczerski odpowiedział: - Przewodniczący Tusk. Jeśli ogłosił na poważnie wczoraj w Parlamencie Europejskim, a wcześniej po wyborach (na przewodniczącego Rady Europejskiej), że chce budować jedność i jeśli zna wynik przebiegu Rady Europejskiej, to rozumie, że pierwszym krokiem, który powinien wykonać, jeśli chce budować tę jedność, to jest przyjazd do Polski i spokojna rozmowa z polskimi władzami.

Donald Tusk złożył w środę w europarlamencie w Strasburgu sprawozdanie ze szczytu UE z ubiegłego czwartku oraz z piątkowego spotkania przywódców 27 państw unijnych, bez Brytyjczyków, na temat przyszłości UE i deklaracji, która zostanie przyjęta na jubileuszowym szczycie w Rzymie 25 marca.

Jak mówił, rozumie powody dyskusji o Unii wielu prędkości, ale celem Wspólnoty 27 państw bez Wielkiej Brytanii powinno być przede wszystkim wzmocnienie jedności i zaufania.