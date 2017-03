Zaufanie do prezydenta deklarowało w marcu 58 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w ub. miesiącu). Nieufność wobec głowy państwa wyrażało 29 proc. (wzrost o 1 punkt proc.).

51 proc. respondentów ufa premier Beacie Szydło (o 1 punkt proc. mniej niż w lutym); 35 proc. (wzrost o 2 punkty proc.) wyraża wobec niej nieufność.

Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Paweł Kukiz. Ufało mu 48 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc.); brak zaufania do niego, tak samo jak w ubiegłym miesiącu, zadeklarowało 27 proc.

W ścisłej czołówce rankingu zaufania utrzymał się również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który cieszy się zaufaniem 42 proc. Polaków (o 1 punkt proc. więcej niż w lutym). 40 proc. deklarowało wobec niego nieufność (bez zmian).

Pierwszą piątkę zamyka minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zaufanie do niej deklarowało 36 proc. - o 2 punkty proc. więcej niż w lutym. Szefowa MRPiPS wyprzedziła w rankingu wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina (odpowiednio 35 i 34 proc. zaufania), którzy w marcu odnotowali spadki (ufało im po 3 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu). Gowin jest jednocześnie politykiem, wobec którego relatywnie największa część badanych (23 proc.) deklarowała obojętność; 25 proc. wyrażało zaś wobec niego nieufność. Do Morawieckiego brak zaufania zadeklarowało zaś 22 proc.

Trzeci z wicepremierów w obecnym rządzie - minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński - cieszy się zaufaniem jednej czwartej Polaków, a nieufnością - 23 proc.

Nieufność wśród Polaków najczęściej budził Antoni Macierewicz (60 proc., o 5 punktów proc. więcej niż w lutym); zaufanie do szefa MON zadeklarowało 26 proc. (spadek o 1 punkt proc.).

53 proc. zadeklarowało brak zaufania w stosunku do prezesa PiS (o 1 punkt proc. więcej niż w zeszłym miesiącu); Kaczyńskiemu ufało 34 proc. badanych (spadek o 1 punkt proc.). Po 40 proc. respondentów wyrażało nieufność wobec lidera PO Grzegorza Schetyny (który budzi zaufanie 28 proc. Polaków) i przewodniczącego Nowoczesnej Ryszarda Petru (ufa mu 27 proc. badanych).

34 proc. respondentów ufa prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (wzrost o 1 punkt proc.), a nieufność deklaruje 12 proc. Szef PSL boryka się jednocześnie z niską rozpoznawalnością - jego nieznajomość deklaruje jedna trzecia badanych.

Zaufaniem 31 proc. Polaków cieszy się szef MSWiA Mariusz Błaszczak; 34 proc. deklaruje w stosunku do niego brak zaufania. Wśród ministrów, do których zaufanie zbadał CBOS znalazła się również szefowa MEN Anna Zalewska, która uzyskała po 27 proc. wskazań negatywnych i pozytywnych. Również 27 proc. wyraziło zaufanie wobec szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego; nieufność w stosunku do ministra SZ zadeklarowało 33 proc. badanych.

21 proc. badanych zadeklarowało zaufanie w stosunku do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, któremu nie ufa jednocześnie 29 proc. Polaków.

Zaufanie do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS) wyraziło 22 proc. respondentów, a 29 proc. deklarowało wobec niego nieufność. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) cieszy się 20-procentowym zaufaniem, przy 19 proc. deklaracji nieufności.

Czołowi politycy i najważniejsze osoby w państwie, które są najmniej rozpoznawalne to: wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15), Stanisław Karczewski oraz wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer - ich nieznajomość deklarowało odpowiednio 54 i po 45 proc. badanych.

Największe zmiany pod względem poziomów zaufania i nieufności odnotowali w marcu Antoni Macierewicz i Konstanty Radziwiłł (w obu przypadkach odsetek deklarujących nieufność wzrósł o 5 punktów proc.) oraz Katarzyna Lubnauer (wzrost zaufania o 5 punktów proc.), a także Piotr Gliński i lider SLD Włodzimierz Czarzasty (wzrost odsetka ufających o 4 punkty proc.).

W marcu CBOS po raz pierwszy zbadał zaufanie do ministra środowiska w rządzie PiS Jana Szyszki. Zaufanie do ministra wyraziło 16 proc., nieufność 30 proc., a obojętność 12 proc. badanych, zaś 39 proc. zadeklarowało nieznajomość tego polityka.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 marca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.