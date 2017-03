psav linki wyróżnione

W jakim wieku są pana dzieci?

Osiem, dziesięć i dwanaście lat. Dwaj chłopcy, w środku dziewczyna.

Mój syn był trzecim rocznikiem, którego objęła reforma gimnazjalna Handkego i to, co przeszłam razem z nim, to było piekło. Chaos i niepewność.

Obawiam się powtórki z rozrywki.

Ale czego najbardziej? Bo tak się zastanawiam: jest pan przeciwny reformie i obstaje za gimnazjami czy po prostu jest przeciwko PiS?

Jestem przeciwko tej reformie wdrażanej w ten sposób.

A co jest w niej najgorszego?

Najgorsze jest wszystko to, co towarzyszy likwidacji gimnazjów. Sposób wdrożenia reformy niszczący dotychczasowe plany edukacyjne młodzieży. Do tego nowa, nieprzygotowana podstawa programowa i nowa siatka godzin.

Mam wrażenie, że jest sporo osób, które krytykują zmiany tylko dlatego, że robi je PiS. Rozmawiałam wczoraj z emerytowaną nauczycielką, która do niedawna była przeciwniczką gimnazjów, lecz teraz jest za, bo likwiduje je partia Kaczyńskiego.

Pewnie jest sporo osób, które popierają nasz protest wyłącznie dlatego, że jest wymierzony w zmiany proponowane przez rząd PiS. Z drugiej strony mamy spory problem, by pokonać brak zainteresowania części rodziców, którzy każdy protest postrzegają jako inicjatywę KOD. A jakie jest meritum, to ich już nie interesuje.

Pan zaprzecza temu, że to polityczna kwestia?

Nie, nie zaprzeczam. Ale to nie jest walka z PiS tylko dlatego, że jest PiS, lecz walka z konkretną reformą tej większości parlamentarnej. Dziś każdy sprzeciw wobec działań rządu jest postrzegany jako zaangażowanie w politykę. Ale w wykonaniu protestujących rodziców polityka, zgodnie z definicją Arystotelesa, jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. W tym sensie wszyscy rodzice, którzy angażują się w przedsięwzięcia przeciwko reformie albo za nią – choć takich zbyt wielu nie znam – mam nadzieję, działają dla dobra wspólnego.

Ale polityków do tego wzięliście.

Nie.

Moment, szukam w notatkach. Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji zapytana przez „GW”, dlaczego do komitetu referendalnego weszli działacze PO, PSL czy Nowoczesnej, odpowiedziała: „Nie widzę powodu, dla którego mieliby nie wchodzić, jeżeli tak jak my są przeciwni reformie, a mogą nam pomóc. Poza tym to nasi przedstawiciele w Sejmie, będą nam potrzebni". Pani Łoboda nie jest wasza?

Dorota Łoboda to rodzic angażujący się przeciwko reformie edukacji. Działamy razem. Trzeba sobie jednak uzmysłowić, że są dwie równoległe inicjatywy: jedna – referendalna, druga – to sprzeciw rodziców wobec reformy oświaty. One się uzupełniają. W pierwszą angażują się politycy.