Jak mówił w RMF FM Piotr Gliński prace nad ustawą zmieniającą godło i flagę Polski ministerstwo rozpoczęło rok temu. - To jest w dużej mierze związane z nowymi technologiami. Okazuje się, że nowe technologie komputerowe, internetowe, powodują, że nie ma jednego wzorca na polskie godło. To są spokojne, normalne prace, które są prowadzone w konsultacjach ze znawcami - tłumaczył minister kultury.

Według mediów w godle zmieniony ma zostać orzeł, ma być wyraźniejszy, i korona, bo według ekspertów zajmujących się herbami, brakuje w niej prześwitów. Niewykluczone, że na ulepszonej koronie orła pojawi się krzyż. - To też jest jeszcze jakaś wrzutka, o której się mówi. Nie wiem, jakie będą konkluzje - komentuje te doniesienia Gliński.

Nie ma decyzji, to są raczej takie medialne sensacje, że my coś chcemy przyspieszać, coś chcemy narzucać. Nie, to jest spokojna praca, przecież nikt nas nie pogania. Faktycznie, jak się spojrzy na różnice między różnymi wizerunkami polskiego godła, także kolory flagi są różnych odcieni - tłumaczy.