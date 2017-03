W związku z naradą Kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość, minister Mariusz Błaszczak nie spotkał się z komisarzem ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitrisem Avramopoulosem. W zastępstwie szefa MSWiA, w spotkaniu miał uczestniczyć Sekretarz Stanu odpowiedzialny za kwestie polityki migracyjnej. Komisarz Avramopoulos odrzucił tę propozycję - poinformowało ministerstwo we wtorek w komunikacie.

Unijny komisarz odpowiedzialny za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitris Avramopoulos składa we wtorek wizytę w Warszawie. W planie ma spotkanie w siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex z jej dyrektorem Fabricem Leggerim. Miał także rozmawiać z ministrem Błaszczakiem.

9 marca przedstawiciele Fronteksu oraz polskiego rządu podpisali porozumienie w sprawie siedziby agencji, regulujące jej status prawny i status jej pracowników na terenie Polski. Porozumienie ma umożliwić również wybudowanie nowej siedziby w Warszawie. Do głównych zadań Agencji należy m.in.: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych.

We wtorek przed zaplanowanym na godz. 11 posiedzeniem rządu odbyło się prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym była obecna m.in. premier Beta Szydło. To rutynowe spotkanie, które odbywa się co tydzień - powiedział PAP Joachim Brudziński. Komitet Polityczny PiS zebrał się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli też wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.