Brak gwarancji udziału polskich przedstawicieli we wszystkich czynnościach na miejscu katastrofy smoleńskiej oraz niewyegzekwowanie zwrotu wraku Tu-154M - to zaniechania, jakie podnosi szef MON Antoni Macierewicz w zawiadomieniu do prokuratury na b. premiera Donalda Tuska.

PAP udało się poznać treść zawiadomienia, jakie minister obrony skierował w sprawie podejrzenia zdrady dyplomatycznej (art. 129 Kodeksu karnego) w związku z wyjaśnianiem okoliczności katastrofy smoleńskiej. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, w poniedziałek wpłynęło ono do departamentu wojskowego PK.

Takie zawiadomienie zostało złożone. Jest zarzut, który formułujemy, o działanie na szkodę RP w związku z pominięciem porozumienia, które zostało zawarte w 1993 roku między Polską a Rosją, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej - powiedział Bochenek podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Naszym zdaniem błędnym było to, aby przyjąć do rozwiązania tej sprawy załącznik konwencji chicagowskiej. Taka decyzja premiera Donalda Tuska doprowadziła do tego, że nie można było w pełni przeprowadzić postępowania wyjaśniającego wszelkie okoliczności sprawy katastrofy smoleńskiej, nie było dostępu do dowodów, wraku. Nie można było również odwołać się od raportu Anodiny, który de facto jest jedynym prawnie wiążącym raportem, a raport polski de facto jest raportem bez znaczenia - dodał.