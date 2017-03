Dzisiaj władze klubów się spotykają i przygotowują porozumienie. Będziemy przekonywać nasze koleżanki i kolegów z Nowoczesnej, by głosowali za tym wnioskiem, bo ważne jest, żeby być razem przeciwko PiS. Tego Polacy od nas oczekują - powiedział Schetyna.

Zapytany, jak zamierza przekonać Ryszarda Petru powiedział: - To jest kwestia rozmowy wewnętrznej posłów jego klubu, to jest jego decyzja jako lidera. Będzie spotkanie władz klubowych, to jest pierwszy etap. Dla mnie ważna jest skuteczność w polityce i chcę tę sprawę przygotować w taki sposób, żeby dać Polakom nadzieję, że jest ugrupowanie, które jest w stanie koordynować aktywności opozycyjne i przygotowywać dobry pomysł na wybory 2018 samorządowe i 2019 parlamentarne.

Odpowiadając na pytanie, czy wyobraża sobie sytuację, w której PO nie ma poparcia ze strony Nowoczesnej przy składaniu wniosku o wotum nieufności dla rządu, Schetyna odparł: - Czy pan sobie wyobraża sytuację panie redaktorze, że my siadamy ze wszystkimi partiami opozycyjnymi i zaczynamy ustalać kandydata na premiera?

Schetyna przypomniał, że we wtorek odbyło się spotkanie z Polskim Stronnictwem Ludowym, a w środę odbędzie spotkanie z Nowoczesną. Zapowiedział też spotkanie z przedstawicielami Kukiz'15.

Jego zdaniem w przypadku klubu Kukiz'15, jego członkowie będą mieli dylemat, czy są za tym rządem, czy przeciwko rządowi.