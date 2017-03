Żałujemy decyzji brytyjskiej, ale bardzo chcielibyśmy, by Wielka Brytania utrzymała ścisłe związki z UE, z Europą - mówił Kaczyński dziennikarzom po spotkaniu z Polonią w Ambasadzie RP, jadąc na spotkanie z szefową brytyjskiego rządu.

"Szefowie partii, którzy są w jednej rodzinie partii europejskiej, w EKR, po prostu rozmawiają ze sobą" - podkreślił, pytany, czy jego rozmowa z May nie podważa pozycji premier Beaty Szydło. Pani premier jest premierem, szefem rządu, ja jestem szefem partii rządzącej. Po prostu to jest sytuacja, która prowadzi do tego, że czasem także szefowie partii rządzącej z innymi szefami partii rządzącej rozmawiają. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego - zaznaczył.