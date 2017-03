Rzecznik świdnickiej prokuratury okręgowej prok. Tomasz Orepuk powiedział w piątek PAP, że śledztwo prowadzone jest w sprawie podejrzenia oszustwa na szkodę Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji i Komitetu Społecznego KOD oraz w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach Stowarzyszenia KOD.

Jak dodał, prokuratura w Świdnicy otrzymała tę sprawę z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w ubiegłym tygodniu. - Było to już wszczęte śledztwo - dodał rzecznik. Decyzję o przekazaniu sprawy z Warszawy do Świdnicy podjęła Prokuratura Krajowa - uzasadniając to koniecznością zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowania, czego nie można było zagwarantować w warszawskiej prokuraturze, obciążonej wieloma postępowaniami.

- Śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Nikomu nie postawiono jeszcze żadnego zarzutu. Zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia członka zarządu Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji - powiedział PAP prok. Orepuk.

Od stycznia Prokuratura Okręgowa w Warszawie analizowała kilka zawiadomień w sprawie świadczenia i rozliczania usług Kijowskiego świadczonych na rzecz KOD. Jak informował wtedy PAP rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański, zawiadomienia składały osoby prywatne. Jedno z nich złożył także były skarbnik KOD. - Analizujemy je pod kątem możliwej kwalifikacji prawnej, a także zasadności połączenia ich do jednego postępowania - dodawał Dziekański.

W lutym warszawska prokuratura wszczęła śledztwo - o czym wówczas nie informowano.

Według dziennika "Rzeczpospolita" i portalu Onet, pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy lidera KOD Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Chodzi o faktury na łączną kwotę 91 tys. 143,5 zł. Kijowski mówił, że pieniądze, które trafiły na konto spółki MKM-Studio, nie pochodzą "z puszek", to były darowizny.

Kijowski zapowiadał, że przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy finansowania. Przeprosił za przyczynienie się do kryzysowej sytuacji w KOD. Już po ujawnieniu sprawy przez media został wybrany na lidera mazowieckiego KOD.

Fakturami Kijowskiego powinna się zająć prokuratura – oceniała w styczniu rzeczniczka PiS Beata Mazurek. - Mateusz Kijowski kłamał jeszcze kilka dni temu. Na pytanie, z czego się utrzymuje, odpowiadał, że wspiera go rodzina. Tymczasem faktury pokazują zupełnie co innego - dodała.