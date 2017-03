W referendum przeciw włączeniu do metropolii warszawskiej w Legionowie zagłosowało w niedzielę 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej. Referendum było inicjatywą radnych Legionowa, uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego.

Zostały wyrzucone niepotrzebnie pieniądze, które mogły być wydane na inne, ważne faktycznie sprawy - stwierdziła w TVP Info posłanka Małgorzata Gosiewska (PiS).

Gosiewska dodała, że "każda gmina ma prawo organizować referenda, tyle tylko, że trochę szkoda pieniędzy, ponieważ dopiero teraz rozpoczynamy konsultacje" w sprawie przygotowanego przez PiS projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Zaznaczyła, że to bardzo szerokie konsultacje, "jakich do tej pory jeszcze nigdy nie było". Konsultacje, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć - i mieszkaniec Warszawy, i mieszkaniec gminy Legionowo, i wszystkich tych gmin, które w planach ewentualnie znalazłyby się w ramach metropolii. Nie metropolii Warszawy, ale metropolii warszawskiej - zaznaczyła Gosiewska.

Zapewniła, że konsultacje odbywają się za pośrednictwem różnych mediów - w tym strony internetowej, gdzie zamieszczona jest ankieta, i bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Następnie, dodała, "nasi specjaliści będą opracowywać już końcowy model projektu ustawy".

Zapytana, czy jest za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęło całą gminę Legionowo, stwierdziła: Pytanie jest nieadekwatne do rzeczywistych planów i na pewno nie w pełni było zrozumiane przez uczestników referendum. Posłanka zaapelowała, aby poczekać z oceną sytuacji do czasu zakończenia konsultacji.

Gosiewska poinformowała, że konsultacje potrwają trzy tygodnie, ale jeśli zainteresowanie będzie duże - ten czas może się wydłużyć. Potem nastąpi ich analiza i powstanie projekt ustawy. Reszta zależy od parlamentu - skwitowała.

Początek konsultacji społecznych posłowie PiS ogłosili w zeszły piątek. Konsultacje mają potrwać do połowy kwietnia.

Przygotowany przez PiS projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy zakłada, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy.