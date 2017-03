Minister Macierewicz oficjalnie poinformował swoich kolegów o wycofaniu się z Eurokorpusu - przekazał dyplomata.

Około 120 polskich żołnierzy będzie musiało stopniowo opuścić Eurokorpus. To międzynarodowa struktura utworzona w 1992 roku.

Może kierować siłami liczącymi do 65 000 żołnierzy i wykonywać operacje na potrzeby Unii Europejskiej i NATO. W tym roku Polska miała zostać tzw. krajem ramowym, czyli pełnoprawnym członkiem z prawem do udziału w decyzjach i planowaniu. W 2019 mieliśmy objąć rotacyjne dowodzenia całym Eurokorpusem - czytamy na stronie internetowej RMF FM.

Jak tłumaczą nieoficjalnie polscy rozmówcy wycofanie się z Eurokorpusu spowodowane jest większym zaangażowaniem Polski na wschodniej flance NATO.

Budujemy dodatkowe dowództwa w związku z flanka wschodnią. Chodzi także o koszty. Również z punktu widzenia wojskowego nie było korzyści z naszego udziału w Eurokorpusie - mówi rozmówca RMF FM.

Na takie informacje ostro na Twitterze zareagował poseł Jan Grabiec z PO.

Jeśli to prawda, to prokurator powinien się zająć Macierewiczem z powodu zdrady. Nie tylko dyplomatycznej https://t.co/1kAF0qNSiY — Jan Grabiec (@JanGrabiec) 28 marca 2017

RMF FM podaje, że w krajach należących do Eurokorpusu decyzja szefa MON została odebrana jako policzek. Opuszczenie Eurokorpusu miałoby stawiać pod znakiem wiarygodność polskich zobowiązań i wątpliwości co do chęci Polski w budowanie europejskiej obronności.

Taka rezygnacja jest czymś dziwnym i zaskakującym - powiedział dyplomata dużego unijnego kraju.