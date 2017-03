Sasin był pytany w TVN24, czy po niedzielnym referendum w Legionowie, dotyczącym propozycji włączenia miasta do metropolii warszawskiej, odbędą się podobne referenda również w innych podwarszawskich gminach. Ja jestem zwolennikiem referendów - odparł. Dopytywany, kto w Prawie i Sprawiedliwości jest przeciwnikiem referendów, powiedział, że dyskusja na ten temat jeszcze się nie odbyła. Nie potrafię powiedzieć (kto jest przeciwnikiem - PAP), ponieważ jeszcze tego nie przedyskutowaliśmy. Ta dyskusja jest przed nami - zaznaczył.

Zdaniem Sasina, władze Legionowa przekazywały nieprawdziwe informacje w kampanii poprzedzającej referendum. Władze samorządowe mają swoje zadania. Tym zadaniem jest w przypadku takiego referendum dostarczyć obywatelom rzetelną informację i z tego władze samorządowe Legionowa się nie wywiązały, tylko stanęły po jednej stronie politycznego sporu - powiedział.

Władze Legionowa rozprowadzały do mieszkańców przed tym referendum ulotkę (...), która pokazuje dziesięć punktów, dlaczego trzeba odrzucić ten projekt czy pomysł metropolii warszawskiej. W tych dziesięciu punktach jest nieprawda - podkreślił poseł PiS.

Pytany, dlaczego wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zakwestionował uchwałę Rady Warszawy w sprawie przeprowadzenia referendum w stolicy, Sasin odparł, że "Rada Warszawy nie potrafiła zgodnie z prawem tego referendum rozpisać". Gdyby to zrobiono tak, jak w Legionowie, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby się to referendum odbyło - zaznaczył.

W referendum w Legionowie zagłosowało 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Poseł Jacek Sasin (PiS), który prezentował projekt ws. metropolii warszawskiej, podkreślał w ostatnich dniach, że nie toczą się nad nim prace, a przeprowadzane są konsultacje społeczne.