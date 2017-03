Jak napisała Pawłowicz, zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie, "która jest już publicznie szeroko komentowana w Europie". - Tą sprawą, a właściwie problemem europejskiej wspólnoty, jest trudna do ukrycia Pana choroba alkoholowa. (…) rodzi to różnego rodzaju zagrożenia dla interesów europejskich, jak też podważa Pana powagę i wiarygodność – pisze posłanka PiS.

Jej zdaniem Juncker szczególnie "przykro, niestosowanie i kompromitująco" zachowywał się podczas audiencji u papieża Franciszka. – Obraził Pan swym zachowaniem Papieża, jak też zgromadzonych szefów państw i rządów, w tym kobiety, którzy zapewne tylko z przesadnej grzeczności nie zaproponowali Panu odpoczynku – dodaje Pawłowicz.

Posłanka PiS zarzuca Junckerowi, że swoim zachowaniem "kompromituje i obraża" nie tylko siebie, ale też wszystkich obywateli Unii Europejskiej. – Proszę, więc Pana Przewodniczącego o refleksję i zmianę sposobu wykonywania swego urzędu – apeluje Krystyna Pawłowicz.