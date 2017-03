We wtorek Suski w radiowej Trójce był pytany o sens wystawiania kandydatury europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. - Warto o swoje zabiegać, bo się z człowiekiem liczą, jak człowiek nie zabiega to mu na głowę wejdą, bo wiedzą, że mogą zrobić wszystko i nikt się nie będzie bronił. To jak z tymi feministkami w UE, które mówią, że no jak będą gwałcić was ci z ISIS to się nie brońcie, bo oni są spragnieni kobiety i dajcie im jeszcze kwiatka, a w Szwecji im mieszkania chcą dać. Ja nie rozumiem tego sposobu myślenia i od tego uciekamy jako Polska - mówił poseł PiS.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz poinformowała na środowej konferencji prasowej o złożeniu wniosku do sejmowej komisji etyki ws. tej wypowiedzi Suskiego. Jak dodała, oczekuje też przeprosin od posła PiS. - To wypowiedź absolutnie niedopuszczalna pod względem kultury politycznej, ale także kultury osobistej - zaznaczyła.

- Oczekujemy, że pan Marek Suski przeprosi za swoje słowa. Ta wypowiedź jest absurdalna z dwóch względów. Dlatego, że rozsiewa kłamstwa i najzwyczajniej w świecie insynuacje, a po drugie dlatego, że pan poseł kpi z drastycznych zdarzeń, które miały miejsce kilkanaście miesięcy temu w Kolonii i jest to niedopuszczalne - powiedziała posłanka Nowoczesnej.

- Chciałabym wiedzieć, co na temat wypowiedzi posła PiS sądzi pani premier Beata Szydło czy uważa, że doszło do przekroczenia pewnych standardów, czy będzie starała się nie zauważyć tej wypowiedzi - dodała.

- Tego typu wypowiedzi z ust przedstawiciela partii rządzącej obniżają rangę Polski na całym świecie, ale także ośmieszają Polskę - zauważyła Gasiuk-Pihowicz. /