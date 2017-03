Posłanka PO Kinga Gajewska-Płochocka z Koła Młodych Demokratów w Warszawie na czwartkowym briefingu pod siedzibą MON wyraziła obawę o bezpieczeństwo naszego kraju pod wodzą ministra Antoniego Macierewicza. Jako młodzi ludzie naprawdę obawiamy się o bezpieczeństwo naszego kraju. Minister Macierewicz zwalnia najbardziej doświadczonych generałów i pułkowników w Polsce, ale przede wszystkim boimy się o problemy osobowościowe ministra Macierewicza - zaznaczyła. Według posłanki Macierewicz zachowuje się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Problem w tym, że te zabawki to sprzęt dla polskiej armii - dodała.

Według innej działaczki MD Oksany Aliw nie ma kto zapanować nad działaniami szefa MON. Jeśli sam Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zapanować nad pupilem Antoniego Macierewicza, to ciężko jest liczyć na zwierzchnika sił zbrojnych, którym powinien być prezydent Andrzej Duda. On nie ma pojęcia na temat tego, co dzieje się w wojsku, a tym bardziej nie ma na ten temat żadnego wpływu - podkreśliła Aliw.

Z tego co dzieje się w MON-ie, który już nie jest Ministerstwem Obrony Narodowej tylko jest ministerstwem wojny Antoniego Macierewicza ze wszystkimi, cieszy się jeden kraj, kraj na wschodzie, a Polacy jak sądzę nie mogą czuć się bezpieczni - dodała. Piotr Kołomycki ocenił, że to co udało się osiągnąć PO przez osiem lat w półtora roku jest niweczone przez ministra Antoniego Macierewicza. Ciężko jest doszukiwać się tutaj w ogóle racji stanu w działaniach pana ministra - podkreślił Kołomycki. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” jest młodzieżówką związaną z Platformą Obywatelską.