Na spotkanie przybędą też m.in. sekretarz generalny USA Rex Tillerson oraz szefowie MSZ: Ukrainy Pawło Klimkin i Turcji Mevlut Cavusoglu. Z dwoma ostatnimi politykami Waszczykowski ma zaplanowane spotkania bilateralne. Szef polskiego MSZ ma również rozmawiać w kuluarach spotkania w Brukseli z szefami dyplomacji Kanady i Islandii.

Piątkowe posiedzenie ministrów spraw zagranicznych w kwaterze głównej Sojuszu będzie pierwszym, w którym Stany Zjednoczone reprezentować będzie Tillerson.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP przez szefa biura rzecznika prasowego resortu dyplomacji, program spotkania ministrów obejmuje trzy sesje: spotkanie Rady Północnoatlantyckiej; lunch roboczy z gościnnym udziałem szefów MSZ Szwecji i Finlandii oraz wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini; po południu ma się z kolei odbyć spotkanie komisji NATO-Ukraina. Według Wawrzyniaka, głównymi tematami rozmów mają być "aktualne wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej i południowej, relacje z Ukrainą oraz polityka Sojuszu wobec Rosji".

Wiosenna sesja ministrów spraw zagranicznych stanowić będzie ponadto okazję do politycznego przygotowania się do specjalnego spotkania przywódców państw NATO, które odbędzie się 25 maja w Brukseli. - Będzie to pierwsze spotkanie przywódców krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego od ubiegłorocznego Szczytu NATO w Warszawie - zauważył dyrektor biura rzecznika.

Jak zapowiedział, szef polskiej dyplomacji weźmie udział we wszystkich trzech sesjach. - Strona polska wyrazi poparcie dla zmian w Sojuszu uzgodnionych podczas ostatnich dwóch szczytów w Newport i Warszawie. Dla Polski najważniejszy jest trwały charakter tych zmian - zaznaczył Wawrzyniak.

Zwrócił w tym kontekście uwagę, że "wiosenna sesja ministrów spraw zagranicznych NATO odbywa się w ważnym momencie dla Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej". - To pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO z udziałem amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. To także okres, w którym w Polsce i państwach bałtyckich rozmieszczane są sojusznicze batalionowe grupy bojowe - podkreślił szef biura rzecznika.

Jak wskazuje MSZ, spotkania szefów dyplomacji państw członkowskich NATO organizowane są regularnie dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią. Z podobną częstotliwością spotykają się na odrębnych sesjach ministrowie obrony.