Kazimierz Michał Ujazdowski w poniedziałek w Polskim Radiu 24 pytany o polską politykę zagraniczną ocenił, że istotą problemu nie jest Witold Waszczykowski, który - zdaniem europosła - z pewnością odejdzie ze stanowiska ministra spraw zagranicznych - lecz zła orientacja, która została narzucona polskiej polityce przez kierownictwo PiS.

Według b. polityka PiS, jest to orientacja, która będzie skutkować brakiem sojuszników i stanem izolacji w Europie. I to ta orientacja powinna się zmienić: dążność na ambicje kształtowania polityki całej Unii Europejskiej. Zmiana ministra spraw zagranicznych bez zmiany rzeczywistej orientacji niewiele da - zaznaczył. Ujazdowski podkreślił, że Polska zmieniając podejście do polityki zagranicznej nie musi wybierać między uległością wobec Europy, a tym, co dzieje się obecnie: stanem izolacji, braku sojuszników. Jego zdaniem Polska powinna obrać orientację łącząca asertywność ze zdolnością do współpracy.

Europoseł zauważył, że partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej mają pełną świadomość nieracjonalności polskiej polityki, ale jeśli Polska ma być rzeczywistym liderem regionu, to musi mieć jednocześnie zdolność do zawierania sojuszy z wiodącymi państwami europejskimi. Jeśli Polska będzie pokłócona ze wszystkimi istotnymi graczami, to przywództwo regionalne nie będzie możliwe, dlatego że region oczekuje od lidera, by miał lepsze a nie gorsze możliwości w UE jako całości - dodał Ujazdowski.