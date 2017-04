Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia powinna powstać tam 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. - Pan prezydent Duda podpisując ustawę o metropolii śląskiej, jednocześnie skasował własny podpis pod ustawą dotyczącą metropolii w skali całego kraju. To mnie niepokoi - powiedział Komorowski dziennikarzom przed spotkaniem ze swoimi sympatykami w Szybie Bończyk w Mysłowicach.

Ustawa metropolitalna powinna być dla całej Polski i to jest niezrozumiałe, dlaczego skasowano to rozwiązanie. Oczywiście ja się cieszę, że Śląsk będzie miał to, co będzie służyło jego rozwojowi, ale nie ukrywam, że wolałbym, żeby to się odbywało na zasadzie dobrowolności, a nie przymusu. Tym bardziej to jest niezrozumiałe - po co na Śląsku przymuszać, skoro Śląsk i tak chciał, więc można to było oprzeć na zasadzie dobrowolności i dobrej śląskiej chęci funkcjonowania w metropolii - dodał.