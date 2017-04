"Szanowny Panie Prezydencie! Przekazuję wyrazy głębokiego współczucia z powodu ataku terrorystycznego w Sankt Petersburgu. Ten barbarzyński akt budzi w nas jednoznaczny sprzeciw i oburzenie" - napisał Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej, której tekst zamieszczono na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii.

"Zapewniam, że w tych bolesnych chwilach łączę się w smutku z bliskimi ofiar i wszystkimi, którymi wstrząsnęła ta tragedia" - napisał prezydent.

Poszkodowanym życzył jak najszybszego powrotu do zdrowia.

W poniedziałek w Petersburgu doszło do wybuchu w metrze. Liczba ofiar śmiertelnych tego zamachu terrorystycznego wzrosła we wtorek do 14, w szpitalach przebywa 49 osób. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uznał za sprawcę samobójczego zamachu pochodzącego z Kirgistanu obywatela Rosji, 22-letniego Akbarżona Dżaliłowa. Według śledczych zdetonował on ładunek w wagonie petersburskiego metra pomiędzy stacjami Siennaja Płoszczad i Technologiczeskij Institut.