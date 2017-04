Schetyna o Kaczyńskim

Szef PO uważa, że Jarosław Kaczyński powinien jako prezes PiS wziąć odpowiedzialność za funkcjonowanie rządu.

Stworzenie takiej konstrukcji, która wygląda jak rządy PZPR tzn., że I sekretarz rządzi, podejmuje wszystkie decyzje, a odpowiedzialność jest na poziomie rządu, to już w Polsce było. I z jakim skutkiem się skończyło, to wszyscy widzieliśmy. To są rzeczy absurdalne i nie do zaakceptowania - oświadczył Schetyna.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Kaczyński o sobie

Sądzę, że w historii zapiszę się bardzo ładnie - powiedział Kaczyński.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Neumann o PiS

W piątkowej dyskusji nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, Neumann ocenił, że symbolem rządów PiS jest "buta, arogancja, pycha bezczelna, nieustanne kłamstwo".

Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. Zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę - kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz, Geppetto - on was wszystkich stworzył - powiedział szef klubu Platformy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Kaczyński o Schetynie

Jarosław Kaczyński odniósł się do wystąpienia lidera PO Grzegorza Schetyny, który uzasadniał w Sejmie wniosek PO o wotum nieufności dla rządu. Kaczyński dodał, że miał wrażenie, iż atakując PiS, Schetyna mówił o czasach rządów Platformy.

Mowa jest królową panie prezesie (Schetyna), jak mówił Hegel, powiedzieć można wszystko, ale można też to ująć prościej, syntetycznie odnosząc się do pańskiego wystąpienia: "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni" - powiedział prezes PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Rzepliński o PiS

Prof. Andrzej Rzepliński zabrał głos w sprawie ostatnich zmian w armii. Uznał, że prezydent nie wypełnia swych konstytucyjnych obowiązków, bo nie panuje nad tym, co dzieje się w armii. Nawet jego szef zauważył, że się nie wywiązuje - dodał.

To, co się dzieje wokół armii, wokół wybitnych polskich generałów, wykształconych także w wojennych uczelniach brytyjskich, amerykańskich, co się dzieje z tworzeniem tego korpusu obrony terytorialnej i celu tworzenia tego korpusu, co się dzieje wokół wycofywania Polski także ze struktur NATO i tworzących się struktur wojskowych UE zahacza już o zbrodnię stanu - podsumował.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>