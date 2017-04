Nasz sondaż pokazuje, że minister obrony Antoni Macierewicz znalazł się na celowniku nie tylko prezesa PiS, lecz także wyborców. Z badania DGP na panelu Ariadna wynika, że to szef MON ma najwięcej negatywnych ocen i to zarówno wśród ogółu pytanych, jak i wyborców partii. Obydwie grupy wskazują go też jako pierwszą osobę w rządzie do dymisji. Kolejne miejsca zajmują minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Na przeciwnym biegunie, w gronie najlepiej ocenianych ministrów, jest Elżbieta Rafalska odpowiedzialna za politykę rodzinną i społeczną. Poza nią miejsce na podium zajmują minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicepremier Mateusz Morawiecki.

Sondaż zamówiliśmy w zeszłym tygodniu, gdy zaczęły się nasilać doniesienia o rekonstrukcji gabinetu Beaty Szydło. Choć w samym PiS głośno się o tym nie mówi. A już na pewno nikomu się z tym nie spieszy. Przynajmniej oficjalnie. Wkrótce zaczynają się święta, potem jest długi weekend, po czym w maju premier Beata Szydło ma jeździć po kraju. Planuje też wyjazdy zagraniczne.

Z naszych rozmów z politykami obozu rządzącego wynika, że nie widzą oni sensu, by jakichkolwiek zmian dokonywać przed wakacjami. – Jeśli zostaną dokonane teraz, to po miesiącu ludzie o nich zapomną. Zmiany we wrześniu mogą dać efekt nowego otwarcia – przekonuje jeden z nich. Ale jednocześnie żaden z polityków nie wyklucza, że pod presją wydarzeń do rekonstrukcji może dojść wcześniej.

Czy Premier Beata Szydło powinna dokonać zmian w rządzie? / Dziennik Gazeta Prawna

Katalizatorem takich zmian w rządzie może stać się sprawa Bartłomieja Misiewicza. Dziś zbiera się partyjna komisja PiS, którą powołał prezes partii Jarosław Kaczyński. – Ma wyjaśnić okoliczności powołania Misiewicza na funkcję pełnomocnika zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I zarzuty formułowane w mediach o jego wysokich zarobkach. Chcemy zapytać, ile w tym jest prawdy – mówi DGP jeden z trójki członków komisji poseł Marek Suski. Oprócz niego w jej skład wchodzą dwaj wiceprezesi partii i partyjni rywale Macierewicza – Joachim Brudziński i Mariusz Kamiński.

– Zwykle komisje powołuje się po to, by sprawę zagadać i zamieść pod dywan. Ale w takim przypadku tworzyliby ją mniej znaczący politycy. Tu mamy dwóch wiceprezesów, żaden z członków nie jest przyjacielem Macierewicza, co sugeruje, że prezes się zdenerwował i chce przyciąć Antoniego – słyszymy od jednego z polityków PiS. Powołanie komisji, która faktycznie ma się dowiedzieć, ile zarabia Bartłomiej Misiewicz, kto go zatrudnił w PGZ, czy jak trafił na dyskotekę w Białymstoku, może wydawać się czymś niestandardowym. Te sprawy mogłaby sprawdzić jedna osoba.

Suski nie wyklucza, że przed komisją, poza Misiewiczem, staną również inne osoby, które mogą coś wnieść do jej prac. Mówi się nawet o samym Macierewiczu.

To wszystko potwierdza, że komisja politycznie wymierzona jest w ministra obrony. Chodzi więc raczej o spektakl i publiczne upomnienie go. Charakterystyczne, że cała sprawa jest wyjaśniana po linii partyjnej a nie rządowej, a przecież Bartłomiej Misiewicz przyszedł do państwowej spółki z MON, więc byłoby to nawet bardziej naturalne.

Wczoraj jednak sprawy nabrały błyskawicznego tempa i po południu Bartłomiej Misiewicz sam rozwiązał umowę z PGZ za porozumieniem stron.

Jak oceniasz działanie Beaty Szydło jako premiera? / Dziennik Gazeta Prawna

Który minister pełni swoją funkcję - dobrze, źle? / Dziennik Gazeta Prawna

Macierewicz z punktu widzenia prezesa PiS stał się zbyt silny. Sprawia wrażenie ministra działającego w rządzie zupełnie samodzielnie, obok premier Szydło. Jego spór z prezydentem pokazywał także, że czuje się silny również w starciu z głową państwa. Miarkę przebrał, meandrując w sprawie Misiewicza, który zgodnie z zaleceniami Kaczyńskiego miał zniknąć, a co chwila wypływał. Prezes PiS potraktował to jako niewykonanie jego poleceń, a tym samym podważanie jego władzy.

– Nie ma wojny na górze. Prezes doszedł do wniosku, że trzeba podjąć decyzję o powołaniu komisji, to wynika ze statutu partii – minimalizowała wczoraj wizję konfliktu rzecznik partii Beata Mazurek. Dalszy scenariusz zdarzeń zależy także od samego Macierewicza. Jeśli nie ustąpi, to spór będzie eskalował. Minister może stracić miejsce w rządzie i rekonstrukcja stanie się faktem.