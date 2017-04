Niewykluczone, że referenda dotyczące ewentualnego włączenia do stołecznej metropolii odbędą się też w Podkowie Leśnej, Józefowie i Raszynie - tam zebrane zostały podpisy pod inicjatywami referendalnymi mieszkańców, którymi następnie zajmą się rady gmin. Referenda to odpowiedź na projekt PiS, który zakłada utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej ponad 30 gmin.

W czwartek decyzję o organizacji referendum podjęła rada gminy Babice Stare. - Dziś odbyła się sesja rady, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu referendum 4 czerwca - poinformowała PAP posłanka PO Kinga Gajewska-Płochocka, która reprezentuje okręg podwarszawski.

Wcześniej podobne decyzje podjęły rady: 10 kwietnia - w Błoniu, a dwa dni później - w Michałowicach i Wieliszewie. We wszystkich tych gminach referenda odbędą się - podobnie jak w Babicach - 4 czerwca. Informacje na ten temat można znaleźć na portalach gmin.

14 maja głosować w sprawie przyszłości swej gminy będą mieli okazję mieszkańcy Nieporętu, a 28 maja - Konstancina-Jeziornej.

Pytania referendalne we wszystkich tych gminach będą podobne: czy jest pan/pani za tym, by m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła daną gminę.

We wtorek - jak podano na oficjalnej stronie Józefowa - odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, na której radni powołali komisję do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum. Józefowianie chcą, by odbyło się ono 4 czerwca. Jeśli wniosek okaże się poprawny, wówczas Rada Miasta zajmie się nim na sesji 19 kwietnia.

Pod koniec marca wymaganą liczbę podpisów pod inicjatywą referendalną zebrali mieszkańcy Raszyna i Podkowy Leśnej. W obu gminach trwa obecnie sprawdzanie poprawności przygotowanego wniosku.

Decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie włączenia Podkowy Leśnej do metropolii warszawskiej podjęła jeszcze w lutym tamtejsza rada gminy (miało się odbyć 2 kwietnia), jednak 9 marca unieważnił ją wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Wojewoda kwestionował m.in. sposób sformułowania pytania referendalnego, które brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Podkowa Leśna do Miasta Stołecznego Warszawy?".

9 marca Sipiera stwierdził też nieważność uchwały o przeprowadzeniu 26 marca referendum w Warszawie, gdzie mieszkańcy mieli określić, czy są "za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?". Wojewoda uznał, że pytanie o zmianę granic m. st. Warszawy nie odnosi się do projektu ustawy metropolitalnej przygotowanej przez PiS.

21 marca Rada Warszawy odwołała się od decyzji Sipiery do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin ewentualnej rozprawy nie jest jeszcze znany.

Według informacji przekazanych PAP przez posłankę Gajewską-Płochocką, po świętach wielkanocnych mogą zapaść decyzje o organizacji referendów w Izabelinie i Piasecznie (miałyby się odbyć 4 czerwca).

26 marca odbyło się referendum w Legionowie. Jest ważne, ponieważ wzięło w nim udział 46,72 proc. uprawnionych (do stwierdzenia ważności konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Stołeczny PiS od kilku tygodni prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu. Poseł PiS Jacek Sasin, jeden z autorów proponowanych zmian, zapewnił, że ich wynik będzie miał decydujący wpływ na kształt przyszłej metropolii.