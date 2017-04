Zapytany w TVN24, czy będzie formalny wniosek o odwołanie Macierewicza Neumann powiedział: - Oczywiście że będzie. Jeżeli PiS nie będzie chciał się pozbyć tego szkodnika polskiej armii, to PO złoży wniosek o wotum nieufności, to jest oczywiste.

W ubiegłym tygodniu, w dniu w którym partyjna komisja PiS zajęła się sprawą Bartłomieja Misiewicza, współpracownika Macierewicza, byłego rzecznika MON i szefa gabinetu ministra, PO zaapelowała o zdymisjonowanie Macierewicza. - Oceniamy, że każdy dzień sprawowania przez niego funkcji, to jest szkoda dla Polski - powiedział wówczas wiceszef PO, b. minister obrony Tomasz Siemoniak. Wiceszef PO zapowiedział wówczas, że jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński "nie spowoduje" dymisji Macierewicza, wówczas Platforma ponowi swój wniosek o wotum nieufności dla szefa MON.

Neumann odniósł się w środę też do zaplanowanego na ten dzień przesłuchania w warszawskiej prokuraturze byłego premiera, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Według szefa klubu PO, cała sprawa jest próbą upokarzania Tuska.

Żeby w jakikolwiek sposób był jakikolwiek haczyk po to, żeby móc ciągać przed prokuraturę Donalda Tuska. I to jest taka sprawa. Ona jest z niczego, to są konfabulacje Antoniego Macierewicza - powiedział.

Obawiam się, że ta próba i ta chęć ciągania Donalda Tuska przed oblicze prokuratury, przed oblicze sądu, jest w PiS tak wielka, to jest ten kompleks PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, że on takich przesłuchań będzie miał kilka, jak nie kilkanaście - dodał Neumann.

Tusk w środę w południe ma się stawić w warszawskiej prokuraturze, gdzie będzie zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.