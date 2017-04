Minister dziękował żołnierzom DGW za to, że są twarzą Wojska Polskiego oraz strażnikami i gospodarzami pl. Piłsudskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, który - jak mówił minister - jest sercem Polski i sercem stolicy. Macierewicz zaznaczył, że żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych, podległych właśnie DGW, pokazują "zdolność Wojska Polskiego do reprezentowania się na całym świecie, na wszystkich frontach i wszystkich miejscach kuli ziemskiej". - To wy wobec naszych gości z całego świata reprezentujecie to Wojsko Polskie. (...) Wojsko, naród, ale i całe państwo, patrząc na was, jest dumne z Wojska Polskiego - zwrócił się minister do żołnierzy.

Macierewicz przypomniał, że tradycje DGW sięgają powstania kościuszkowskiego i "walki z najazdem moskiewskim w 1794 r.". - Tam jest źródło waszej pamięci historycznej, ale tam jest także źródło waszej zdolności bojowej, waszego żołnierskiego honoru. I cieszę się, i chcę podziękować (dowódcy DGW) gen. (Robertowi) Głąbowi, podobnie jak wam wszystkim, że potwierdziliście to raz jeszcze w ostatnich dniach, fundując i wystawiając na tym placu, w witrynie siedziby garnizonu warszawskiego popiersie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które na zawsze będzie tutaj już na tym placu świadczyło o dniach wielkości i dramatu Rzeczpospolitej Polskiej - powiedział szef MON.

10 kwietnia, w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej przed siedziba DGW zostało uroczyście odsłonięte popiersie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na co dzień jest ono ustawione wewnątrz budynku, w oknie sąsiadującym z głównym wejściem.

W środę minister przypomniał, że podczas uroczystości odsłonięcia popiersia mówił do dowódców, że ich obowiązkiem jest strzeżenie tego pomnika. - Tak jak na co dzień strzeżecie wielkiej tradycji i dorobku Wojska Polskiego i polskich żołnierzy zaklętych w Grobie Nieznanego Żołnierza, tak od tygodnia spada na was wielki obowiązek strzeżenie popiersia tego, który poległ w obronie Rzeczpospolitej - powiedział Macierewicz do żołnierzy i dowódcy stołecznego garnizonu.

Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb powiedział, że "19 kwietnia to jedyny dzień w roku, kiedy na chwilę skupiamy się na DGW i podległych jednostkach wojskowych". - Normalnie - przepraszam, że to powiem - ale nie ma na to czasu - zaznaczył generał.

Podczas uroczystości kilku oficerów odebrało odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie. Z okazji święta DGW w różny sposób zostało wyróżnionych ok. 150 służących tam żołnierzy i pracujących w dowództwie cywilów.

DGW odpowiada m.in. za ceremonialną oprawę uroczystości państwowych, zapewnienie transportu i ochrony głównym instytucjom wojska oraz umożliwienie działania naczelnym organom państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dowództwu podlega 3,8 tys. żołnierzy i ok. 2 tys. pracowników cywilnych. Jednostka jest podporządkowana bezpośrednio szefowi MON.

Najbardziej rozpoznawalną jednostką DGW jest Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego skład wchodzą także Szwadron Kawalerii WP oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP. Żołnierze batalionu co roku zapewniają oprawę ceremonialną ok. 1400 przedsięwzięć, głównie uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Na co dzień żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych pełnią straż na posterunkach honorowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim. Dowództwu podlega też 20 orkiestr wojskowych. Co roku DGW organizuje na początku września obchody święta kawalerii.

Stołeczne dowództwo zajmuje się także logistyką związaną z zapewnieniem transportu i zaopatrzeniem w środki techniczne, umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy i informatyczny ok. 280 instytucji, głównie komórek MON, placówek badawczych i jednostek wojskowych.

Żołnierze DGW odpowiadają też za ochronę instytucji MON, Sztabu Generalnego WP i dwóch najważniejszych dowództw - generalnego i operacyjnego. Podległe stołecznemu garnizonowi jednostki wyposażone w systemy łączności satelitarnej, radiowej i sieć komputerową wykonują też zadania związane z funkcjonowaniem systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Święto DGW ustanowiono na pamiątkę bitwy warszawskiej stoczonej w kwietniu 1794 r. w czasie insurekcji kościuszkowskiej. To właśnie w tym okresie po raz pierwszy ustanowiono oficjalnie polską władzę wojskową w stołecznym garnizonie.

Minister obrony Antoni Macierewicz (C) składa kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, podczas apelu na placu Piłsudskiego z okazji święta Dowództwa Garnizonu Warszawa / Polska Agencja Prasowa / Rafał Guz

Dowództwo Garnizonu Warszawa zostało utworzone 1 sierpnia 1995 r. w miejsce Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Jednostki podległe DGW to m.in. 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, 10. Warszawski Pułk Samochodowy, 24. Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności w Opolu. Od 2003 r. siedzibą dowództwa jest "dom bez kantów" przy pl. Piłsudskiego.