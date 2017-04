"Zwracamy się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy o odebranie Orderów Virtuti Militari żołnierzom reżimu komunistycznego odznaczonym za udział w akcji przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu, w wyniku której poniósł śmierć mjr Marian Bernaciak ps. "Orlik" - czytamy w cytowanej przez "ND" petycji, którą podpisało w internecie już ponad 13,4 tys. osób.

Jak informuje "ND", wraz z podpisami sygnatariuszy, którzy udzielali jej poparcia podczas Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest ich ok. 35 tys. "Paczka z 20 tys. podpisów została złożona przez popierających akcję posłów PiS Michała Dworczyka i Jacka Sasina w Kancelarii Prezydenta już pod koniec marca 2016 r. Do sygnatariuszy nie docierają jednak żadne reakcje na apel" - czytamy.

Według dziennika, "Kancelaria, pytana o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego nie tylko mordercom Bernaciaka, ale i innym osobom, które otrzymały je za udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego, w momencie rozpoczęcia akcji poinformowała, że aktualnie nie prowadzi takich działań".

Sygnatariusze apelu podkreślają, że należy odebrać order VM wszystkim, którzy niegodnie go otrzymali w okresie PRL. Podpisani pod petycją zwracają uwagę, że jest to przejaw elementarnej sprawiedliwości. "Potrzebujemy szacunku dla samych siebie, naszych poprzedników, dla Polski, o którą walczyły pokolenia" - podkreślają uczestnicy akcji, cytowani przez "Nasz Dziennik".