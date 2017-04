Wczorajszy spektakl, który urządził przewodniczący Tusk, to jedna wielka ściema. Jest z tego znany. Ma pociąg do władzy, do propagandy i wczoraj ten pociąg do propagandy się ujawnił. To, co się wczoraj działo to nie jest żaden odcinek żadnej operacji. To jest element teatru politycznego - powiedział Szefernaker w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Trwają postępowania poczekajmy na ich wyniki. Przewodniczący Tusk odpowiada politycznie za to, że wrak tupolewa nie wrócił do Polski, że oddano śledztwo Rosjanom - dodał sekretarz stanu w KPRM.

Rekonstrukcja?

Pani premier ma zaufanie na pewno do wszystkich ministrów. O korektach i zmianach w rządzie będzie informowała sama pani premier, a nie inni politycy obozu PiS. Polityka jest bardzo dynamiczna. Dziś nie ma tematu rekonstrukcji - mówił m.in. Szefernaker.

Nie ma tematu przeniesienia pomnika Poniatowskiego

W moim przekonaniu, dziś nie ma takiego tematu (pomysł przeniesienia pomnika ks. Józefa Poniatowskiego – przyp. red.) i ciężko na ten temat spekulować, bo nie znam takich pomysłów i projektów. Dla mnie to jest kwestia naturalna - w Warszawie powinny stanąć dwa pomniki - ofiar katastrofy i prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedział Paweł Szefernaker z PiS.