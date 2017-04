Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?".

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pod koniec stycznia związał się komitet referendalny, w skład którego wchodzą przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum, m.in. ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", koalicji "Nie dla chaosu w szkole", Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i Inicjatywy Polska.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomniał na konferencji, że zbiórkę podpisów rozpoczęto 1 lutego. - W zbiórkę zaangażowali się obywatele i obywatelki. W bardzo krótkim czasie - w ciągu dwóch zimowych miesięcy - zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego. Dokładnie: 910 558 - powiedział.

Po konferencji prasowej przedstawiciele komitetu referendalnego udali się na spotkanie z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po spotkaniu mają złożyć zebrane podpisy.

Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów osób popierających tę ideę. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Schetyna: Polacy nie chcą niszczenia polskiej szkoły

- Zebranie w dwa miesiące niemal miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji to mocny głos przeciw "deformie", przeciw niszczeniu polskiej szkoły - mówił w czwartek w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej przed złożeniem podpisów podkreślał, że akcja zbierania podpisów była bardzo odważna i ofensywna. Jak podkreślił przez dwa miesiące zebrano blisko milion podpisów i "to jest konkret". - To jest głos na nie, to jest głos przeciw "deformie, głos przeciw niszczeniu polskiej szkoły - mówił szef Platformy.

- Będziemy wspierać dalej ZNP, będziemy wspierać rodziców, samorządowców, będziemy robić wszystko, aby doprowadzić jak najszybciej do debaty w parlamencie, a później do referendum - podkreślił.

Schetyna wyraził też nadzieję, że po debacie w parlamencie w najbliższych miesiąca odbędzie się referendum. Jak dodał, ma nadzieję, że nastąpi to przed 1 września, aby "można było zatrzymać tę złą zmianę".