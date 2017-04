Pollster zapytał o wyniki ewentualnej drugiej tury wyborów prezydenckich. Wzięto pod uwagę urzędującego prezydenta i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Wygrywa i to zdecydowanie były premier. Zagłosowałoby za nim 49 proc. osób, które wzięły udział w sondażu. Andrzej Duda mógłby liczyć na 39 proc. głosów. Niezdecydowani stanowią 12 proc.

Tusk buduje swoją pozycję błędami jakie popełnia PiS – tłumaczy w "Super Expressie" prof. Antoni Kamiński, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. - "Grillowanie" szefa Rady Europejskiej, wzywanie go do prokuratury, szukanie haków na niego: zaszkodziło zarówno rządzącej partii, jak i samemu Andrzejowi Dudzie. Obecnemu prezydentowi nie pomaga też prezes PiS Jarosław Kaczyński. To on pokazywał, że w sporze Duda - Antoni Macierewicz, silniejszą pozycję ma minister obrony narodowej. Tuska wzmocniła też porażka rządu na unijnym szczycie, na którym wybrano byłego premiera na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Klęska polskiej dyplomacji była zwycięstwem Donalda Tuska – mówi profesor.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 20-21.04.2017 roku na próbie 1007 dorosłych Polaków.