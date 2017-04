Dodała, że uda się to wtedy, "jeśli będziemy potrafili poprawić to, co nie działa najlepiej".

Nie bójmy się odważnych decyzji, szanujmy się nawzajem, mówmy o praworządności, o wolności słowa. To są wartości niezbywalne, w Polsce szczególnie, bo dla nas słowo wolność, solidarność znaczy o wiele więcej niż w wielu innych miejscach Europy. Długo walczyliśmy o to i na pewno nie damy sobie tego odebrać - mówiła Beata Szydło.

Premier zaznaczyła, że "Europa zbudowana na wartościach musi umieć tych wartości bronić". - Musimy też w Europie pamiętać o szacunku dla suwerennych decyzji poszczególnych państw. To jest wartość niezbywalna i tylko wtedy będziemy umieli pójść razem do przodu - a tego dzisiaj potrzebuje Europa - kiedy będziemy potrafili realizować takie cele - powiedziała.

Zaprosiła też do Polski: zapraszamy państwa do Polski, abyście sami zobaczyli, jak się rozwijamy, ażebyście sami zobaczyli, jakie mamy warunki dla przedsiębiorców. Ażebyście zobaczyli, jak pięknym krajem jest Polska. Zapraszamy was do Polski, byście zobaczyli młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy wreszcie mogą realizować swoje marzenia - dodała.