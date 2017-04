W miniony czwartek przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej złożyli w Sejmie ponad 910,5 tys. podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. reformy edukacji. Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Do sprawy odniosła się w poniedziałek rzeczniczka PiS, która zwróciła uwagę, że podpisy te trafiły "trochę zbyt późno ponieważ cały proces legislacyjny (ws. reformy edukacji) został już zakończony", a nowa sieć szkół została już zaakceptowana. Z punktu widzenia formalnego, z punktu widzenia prawnego ten wniosek jest wnioskiem wybitnie politycznym i tylko i wyłącznie politycznym - dodała Mazurek.

ZNP było przeciwko powstawaniu gimnazjów; PO ustami Donalda Tuska mówiła, że gimnazja to przechowalnia dzieci w trudnym wieku; ponad 60 proc. Polaków jest za likwidacją gimnazjów - argumentowała.

Rzeczniczka PiS podkreśliła jednocześnie, że jej ugrupowanie nie będzie wyrzucać podpisów obywateli, tak jak robiły to PO i PSL. Jeśli chcą dyskutować, to będziemy dyskutować - podkreśliła. Czy to referendum się odbędzie, to takiej decyzji jeszcze nie ma - zaznaczyła.

Pod koniec stycznia związał się komitet referendalny, w skład którego weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych popierających pomysł referendum, m.in. ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji", koalicji "Nie dla chaosu w szkole", Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i Inicjatywy Polska.

Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów osób popierających tę ideę. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.