Premier na briefingu prasowym w środę rano była pytana o wypowiedź minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej z Radia ZET, że wyobraża sobie współpracę z każdym, kto jest uczciwym człowiekiem, ponieważ sama jest "fachowcem do wynajęcia". Przyznała też, że rząd powinien więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne.

- Nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, bo ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości, co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów - mówiła premier.

Jak dodała, w jej rządzie musi obowiązywać zasada lojalności, odpowiedzialności za słowo i umiarkowania w wypowiedziach medialnych. - Będę o tym dzisiaj mówić na spotkaniu, które zwołałam. W popołudniowych godzinach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie spotkanie z wszystkimi ministrami i wiceministrami. Jutro będzie takie spotkanie z wojewodami - zapowiedziała szefowa rządu.

- Spotkanie z ministrami odbędzie się w środę o godz. 16 - poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Rzecznik zaprzecza

Bochenek pytany w środę w Radiu Plus, czy pomiędzy ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem a minister cyfryzacji Anną Streżyńską występują jakieś spory kompetencyjne odparł: "w tym momencie nie ma".

- Przepisy dookreślają, kto nadzoruje poszczególne spółki, poszczególne podmioty i tutaj nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Wszystko jest dookreślone prawnie - powiedział rzecznik rządu.

We wtorek minister cyfryzacja Anna Streżyńska w Radiu ZET powiedziała, że nie zawsze zgadza się ze wszystkimi decyzjami rządu np. o militaryzacji cyberbezpieczeństwa. - To nie jest konflikt z Antonim Macierewiczem (...) tylko konflikt o zasady o podstawy podejścia do cyberbezpieczeństwa, które ma dwa oblicza - dodała. Pytana, czy ministerstwo obrony narodowej zanadto próbuje rozszerzyć swoje władztwo w tej dziedzinie odparła: Tak. Zdecydowanie uważam, że nie wszystko mu podlega i jest wiele takich zadań, które związane są z ochroną przeciętnego obywatela, które po prostu nie będą nigdy w kwestii MON-u. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

- Jeśli minister Streżyńska nie akceptuje tego, co robi polski rząd, to dziwię się dlaczego jest jedną z jego twarzy. Sprawdziłam jej aktywność na Radzie Ministrów i nigdy żadnych uwag nie miała co do zmian, które wprowadzamy - stwierdziła z kolei w Radiu ZET rzeczniczka PiS Beata Mazurek. - Przykro mi. Ja bym się tak nie zachowała jak ona. Lojalność wobec premiera wymaga tego, że jeśli jestem ministrem, to gramy w jednej drużynie. Jeżeli się z czymś nie zgadzam, to zastanawiam się, czy w ogóle w tym tkwić. Nikt nikogo do niczego nie zmusza - dodała.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Pytany w TVN24 o wypowiedź minister Streżyńskiej, powiedział, że tych głosów "nie słyszy na posiedzeniu Rady Ministrów". - Wczoraj było posiedzenie Rady Ministrów i pani minister Streżyńska nie wypowiadała się, nie zabierała głosu. Odnoszę takie wrażenie, że co innego pani minister mówi w mediach, a co innego na Radzie Ministrów. To jest taki dysonans - podkreślił minister.

Pytany, komu jego zdaniem powinny podlegać sprawy cyberbezpieczeństwa zaznaczył, że jest "przeciwnikiem Polski resortowej". - Uważam, że rząd jest jedną drużyną, jednym zespołem, a tu pobrzmiewa mi myślenie: moje władztwo musi być szersze, bo jeżeli ktoś ma gdzieś jakieś pole, to już zagraża – podkreślił.

Dodał, że nie odbiera i nie ocenia kompetencji poszczególnych ministrów, ponieważ "to jest ocena, która należy do pani premier".